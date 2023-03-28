Другое

Напевно, найлегший гол в історії чилійської команди.

У рамках товариського матчу збірна Чилі на стадіоні Менументаль Давід Арельяно у Сантьяго зустрічалась із Парагваєм.

На перерві Парагвай пішов переможцем. Діас вивів уперед Чилі, але Рохас та Авалос забили по голу за Парагвай.

У другому таймі, на 76 хвилині, Алексіс Санчес зрівняв рахунок. Матч мав завершитись внічию, але на 90+2 хвилині сталася прикра помилка воротаря гостей Сільви.

Санчес подавав з кутового, а 39-річний кіпер, намагаючись зафіксувати легкий м'яч у руках, перевів його у сітку воріт.

Чилі - Парагвай 3:2

Голи: Діас, 25, Санчес, 76, Сільва (АГ), 90+2 — Рохас, 32, Авалос, 34