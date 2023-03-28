Другое

Команда Доменіко Тедеско здобула впевнену перемогу.

Збірна Німеччини в рамках контрольного поєдинку приймала на своєму полі Бельгію та зазнала поразки з рахунком 2:3.

Команда Доменіко Тедеско відкрила рахунок вже на шостій хвилині завдяки точному удару Карраско. Вже незабаром Ромелу Лукаку подвоїв перевагу своєї команди.

Наприкінці тайму Фуллькруг відквитав один м'яч, проте в другій половині гри Де Брюйне забив та повернув перевагу своїй команді. Гнабрі під завісу гри знов скоротив відставання та поставив крапку у матчі.

Німеччина — Бельгія 2:3

Голи: Фуллькруг, 44 (з пенальті), Гнабрі, 87 — Карраско, 6, Лукаку, 9, Де Брюйне, 78

Німеччина: Тер Штеген — Вольф (Вагноман, 80), Керер, Гінтер, Раум (Гюнтер, 68) — Горецка (Нмеча, 32), Кімміх — Гнабрі, Вірц (Джан, 32), Вернер (Шаде, 80) — Фуллькруг (Беріша, 80)

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген (Салемакерс, 46), Теате — Де Брюйне (Опенда, 79), Онана, Мангала (Лавія, 79) — Лукебакіо (Бакайоко, 58), Лукаку (Де Кетеларе, 68), Карраско (Троссар, 58)