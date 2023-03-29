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Команд зіграли у товариському матчі.

Збірна Аргентини у рамках товариської зустрічі зустрілась зі збірною Кюрасао у Сантьяго дель Естеро.

Ліонель Мессі вже у першому таймі оформив хет-трик. Окрім нього у перші 45 хвилин забивали Ніколас Гонсалес та Енцо Фернандес.

У другій половині зустрічі голами відзначились Анхель Ді Марія з 11-метрової позначки та Гонсало Монтьєль.

Після матчу збірна Аргентини знову демонструвала кубок чемпіонів світу вже в іншому місті.

Аргентина - Кюрасао 7:0

Голи: Мессі, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Енцо, 35, Ді Марія, 78, Монтьєль, 87

Аргентина: Мартінес (Армані, 80) — Монтьєль, Песселья, Отаменді (Фойт, 50), Акунья — Ло Чельсо (Ді Марія, 67), Енцо (Паласіос, 50), Мак Аллістер (Де Пауль, 50) — Мессі, Гонсалес, Мартінес (Дібала, 67)

Кюрасао: Ром — Флоранус, ван Ейма (Трупі, 73), Мартіна, Гаарі — Горре (Антонісс, 58), Аніта (Румерату, 84), Кувас (Северіна, 73), Леандро Бакуна (Феліда, 84)- Жуніньо Бакуна, Янга (Живкович, 58).

Попередження: Аніта, Де Пауль.