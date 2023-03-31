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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 30 березня.

Завершилася 400 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Від початку повномасштабного вторгнення США навчили понад 7 тис. українських військових.

Управління майном Києво-Печерської Лаври перейшло до держави.

Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні гелікоптерів. Наразі тип та кількість гвинтокрилів невідома. Раніше Міністерка оборони країни заявила, що Македонія може передати Україні 12 гелікоптерів Мі-24.

Французький суд відмовив Україні в екстрадиції мільярдера та екснардепа Костянтина Жеваго «через війну та невизначену ситуацію».

Журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича заарештували на 29 діб. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Еван буде знаходитись в московському СІЗО "Лефортово". США надали Україні грант у розмірі $1,3 млрд доларів. Гроші планують використати для відшкодування бюджетних витрат, таких як пенсії, соціальна допомога, заробітна плата держслужбовців, працівників вищих навчальних закладів та співробітників ДСНС. Уряд Японії виділив Україні 470 мільйонів доларів допомоги. Новий пакет гуманітарної допомоги буде спрямований на відновлення життєво важливої інфраструктури, а також на розмінування територій.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 3 авіаційних ударів, здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. Було відбито 47 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населених пунктів Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, а саме: Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, протягом доби, ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області; Марганець і Нікополь — Дніпропетровської; Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Чотириста днів... Чотириста днів нашої оборони від повномасштабної агресії.

Це колосальний шлях, який ми пройшли. Усі разом – кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість.

Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами...

Ми пройшли минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони.

Минулого літа і восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута і Донбасу загалом – це героїзм українців, якого світові не забути.

Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги.

Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!