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Марокканець зазнав кількох переломів, що вважається дивом після такого польоту.

Півзахисник бельгійського Левена Соф'ян Кьюїн дивом залишився живим після неймовірної аварії. Про це повідомляє Dhnet.

За інформацією джерела, 25-річний марокканець потрапив у жахливу ДТП, яка сталася у четвер, 30 березня.

🚨🚨🚨 El momento del grave accidente de Sofian Kiyine 😟

ALLAH Y CHAFIH 🤲pic.twitter.com/EU8nx5v6pa — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023

Машина футболіста врізалася в кільце, яке стало трампліном. Внаслідок контакту автомобіль злетів на кілька метрів нагору, зробив оберт і пробив стіну спортивного комплексу.

За словами свідків із місця події, футболіст рухався зі значним перевищенням швидкості.

Дивом залишається той факт, що Соф'ян залишився живим. Він отримав кілька переломів і залишається у шпиталі під наглядом лікарів.

Цього сезону Кьюїн провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.