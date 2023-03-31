Марокканець зазнав кількох переломів, що вважається дивом після такого польоту.
Соф'ян Кьюїн, Getty Images
31 березня 2023, 12:57
Півзахисник бельгійського Левена Соф'ян Кьюїн дивом залишився живим після неймовірної аварії. Про це повідомляє Dhnet.
За інформацією джерела, 25-річний марокканець потрапив у жахливу ДТП, яка сталася у четвер, 30 березня.
Машина футболіста врізалася в кільце, яке стало трампліном. Внаслідок контакту автомобіль злетів на кілька метрів нагору, зробив оберт і пробив стіну спортивного комплексу.
За словами свідків із місця події, футболіст рухався зі значним перевищенням швидкості.
Дивом залишається той факт, що Соф'ян залишився живим. Він отримав кілька переломів і залишається у шпиталі під наглядом лікарів.
Цього сезону Кьюїн провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.