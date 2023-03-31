Українець отримав важливу для себе нагороду.
Максим Кучерявий з нагородою, фото Фалкірк
31 березня 2023, 21:11
Півзахисник шотландського Фалкірка Максим Кучерявий отримав нагороду найкращому гравцю місяця в клубі, повідомляє сайт Фалкірка.
В п'яти матчах минулого місяця український футболіст відзначився голом та результативною передачею.
Зазначимо, що Максим Кучерявий виступає за Фалкірк на правах орендної угоди з іншого шотландського клуба — Сент-Джонсона.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кучерявий із командою третього дивізіону вийшов до півфіналу Кубка Шотландії.