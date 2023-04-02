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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 квітня.

Завершилася 402 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності реформування Ради безпеки ООН, де почала головувати росія.

- На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, черги на в’їзд в Україну Це пов’язано з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят.

- Україна купить у Польщі 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak за рахунок коштів ЄС та США.

- Володимир Зеленський запровадив санкції на 10 років проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, 230 росіян та декількох українців Також під санкціями опинилися 154 компанії з Росії та одна з окупованого Мелітополя.

- Плани російського військового командування розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі — британська розвідка.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Вище політичне керівництво республіки білорусь продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та свою територію. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області; Катеринівка, Соснівка, Старикове, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Миропілля, Попівка та Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: Кам’янка, Фиголівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку, протягом минулої доби, противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише в районі Мар’їнки військовослужбовцями Сил оборони було відбито близько 20 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах — відключено мобільний зв'язок.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію.



Це посадовці держави-агресора, її ВПК – сотні компаній. Та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб.



РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, – жоден не уникне відповідальності.



Блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка і судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку.



Слава всім, хто зараз у бою!

Вічна пам’ять усім – дорослим і дітям, – чиї життя забрав терор Росії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!