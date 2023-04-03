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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 квітня.

Завершилася 403 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- РосЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху у кафе Санкт-Петербурга загинув російський пропагандист та воєнкор Владлен Татарський — він проводив у закладі "творчий вечір".

- Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова запевнила, що на складах чеських Збройних сил усе ще є військове обладнання, яке може бути передане Україні.

- У Міноборони закликали довіряти військовим, які захищають Бахмут, і запевнили, що реагування на поточну ситуацію здійснюється з урахуванням принципу військової доцільності — заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

- У Британії завершила навчання ще одна група артилеристів з України, які опановували 155-міліметрову самохідну артилерійську установку AS90.

- Розвідка Британії: Втрати РФ з початку повномасштабної війни становлять до 200 тисяч людей — значна частина з них була спричинена небойовими причинами.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Карповичі та Брониви Чернігівської області; Середина-Буда, Есмань, Сидорівка, Старикове, Стукалівка, Білопілля та Соснівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль, військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 ворожих атак. Також, протягом минулої доби, наші захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Предтечине.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки військовослужбовцями Сил оборони було відбито понад 20 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Дякую нашим воїнам, які бʼються під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом. Особливо – Бахмутом, там сьогодні особливо гаряче... Під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України. Допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні.

І особливо відзначу 77-му окрему аеромобільну бригаду, 67-му і 92-гу окремі механізовану бригади, наших десантників «вісімдесятки», 5-ту окрему штурмову бригаду. Дякую вам, хлопці!

Морпіхи 35-ї, 36-ї бригад, артилеристи 55-ї окремої бригади, 64-го, 66-го окремо гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади – дякую вам, воїни!

Дякую всім, хто береже Запоріжжя, Херсонщину, напрямок Дніпропетровщини, Харків, Сумщину, Чернігівщину. Усім, хто береже наш кордон. Усім, хто рятує наших людей від поранень, від болю.

Обовʼязково й окремо я хочу подякувати усім, хто тренує наших воїнів, бо саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат.

Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!