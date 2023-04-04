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Гучна заява хорватського клубу щодо українця.

Хорватський Осієк на своєму офіційному сайті повідомив, що український захисник Євген Чеберко оштрафований та виключений зі складу.

Повідомляється, що Чеберко сказав тренеру Осієка Боримиру Перковічу, що він не готовий грати в матчі з Рієкою, і що він не хоче їхати з командою на гру. Це була реакція гравця збірної України на рішення відхилити пропозицію від клубу з МЛС. Осієк запропонував гравцеві трансфер влітку, але він відмовився.

"Будь-який вид шантажу, гра з репутацією клубу або ставлення власних інтересів вище інтересів клубу не допускатиметься.

Осієк завжди коректно ставився до гравця при виконанні своїх зобов’язань, не має перед ним фінансових боргів, проявив велику чуйність у ситуації, коли його батьківщина опинилася у вирі війни, і на знак підтримки з тієї ж причини він був капітаном команди в матчі проти Вараждина.

Єдине, чого ми просили натомість, це професійність, якої, очевидно, напередодні однієї з найважливіших ігор сезону ми не отримали", — пишеться у заяві клубу.