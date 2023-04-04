Гучна заява хорватського клубу щодо українця.
Євген Чеберко, УАФ
04 квітня 2023, 21:58
Хорватський Осієк на своєму офіційному сайті повідомив, що український захисник Євген Чеберко оштрафований та виключений зі складу.
Повідомляється, що Чеберко сказав тренеру Осієка Боримиру Перковічу, що він не готовий грати в матчі з Рієкою, і що він не хоче їхати з командою на гру. Це була реакція гравця збірної України на рішення відхилити пропозицію від клубу з МЛС. Осієк запропонував гравцеві трансфер влітку, але він відмовився.
"Будь-який вид шантажу, гра з репутацією клубу або ставлення власних інтересів вище інтересів клубу не допускатиметься.
Осієк завжди коректно ставився до гравця при виконанні своїх зобов’язань, не має перед ним фінансових боргів, проявив велику чуйність у ситуації, коли його батьківщина опинилася у вирі війни, і на знак підтримки з тієї ж причини він був капітаном команди в матчі проти Вараждина.
Єдине, чого ми просили натомість, це професійність, якої, очевидно, напередодні однієї з найважливіших ігор сезону ми не отримали", — пишеться у заяві клубу.