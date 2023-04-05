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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 квітня.

Завершилася 405 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Трампа заарештували перед початком суду в Нью-Йорку для винесення обвинувачення.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд.

✍️У списку нового пакету допомоги від США є:

▪️додаткові боєприпаси для ЗРК «Patriot»;

▪️додаткові боєприпаси для «HIMARS» та «NASAMS».

▪️155-мм і 105-мм артилерійські снаряди; 120-мм мінометні снаряди;

▪️близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн. набоїв;

▪️11 машин для евакуації техніки;

▪️400 гранатометів та 200 тис. снарядів;

▪️10 ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;

▪️ПТРК Javelin;

▪️високоточні авіаційні боєприпаси;

▪️обладнання для зв'язку;

▪️мостові системи.

Прикордонники затримали на Житомирщині російського шпигуна, який хотів втекти до Білорусі.

Хмельницька облрада вирішила заборонити діяльність УПЦ МП на території області. Рішення прийняли одноголосно.

Депутати Кам'янець-Подільської міськради проголосували за заборону для УПЦ МП правом користуватися храмами, що перебувають у державній власності.

Фінляндія офіційно стала 31 членом НАТО.

Литва заборонила громадянам рф купувати нерухомість на території країни.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські загарбники і надалі використовують тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Російська федерація і надалі використовує повітряний простір та територію республіки білорусь, її військову інфраструктуру. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне — Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі і Зарічне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут — протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника. В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. В той же час, ворог здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Обстріляв Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Веселе, Бургунку, Антонівку, Велетенське, а також місто Херсон.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна “влада” використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами. Також, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Україна здатна не допустити розширення війни. Здатна перемогти Росію на нашій землі. Сказав про це під час звернення до губернаторів США.

Ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною. Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю та по фінанси. Вистоїть Україна – вистоїть ваш мир, ваших союзників і партнерів.

Саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими. Головне – не програти час, не програти шанс, який маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. Ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав.

І я впевнений, завжди будемо успішні.

Дякую тобі, Америко, за саме таку допомогу, яка дає змогу перемагати!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!