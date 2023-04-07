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Приєднуйтесь до аукціону від провідних футбольних блогерів, щоб наблизити нашу перемогу над російськими загарбниками.

Провідні футбольні блогери України оголосили збір коштів на дрони Mavic 3-го покоління для «Підрозділу ударних дронів ТрО» та ВЧ 4124 на Донеччині, мета якого зібрати 1 000 000 гривень.

Цей збір відбудеться шляхом аукціону, лотом якого стануть 16 футболок усіх клубів української Прем'єр-ліги-2022/23 з підписами всіх футболістів основних складів команд. Лот експонується у гуманітарному штабі волонтерської допомоги «Рестовратор. Картопляні війська», Київ, вул. Коновальця, 44, кафе Bestia.

Для іноземців доступний PayPall: [email protected]

Переможці будуть визначені рандомним способом серед усіх, хто пожертвував гроші на цей благодійний збір для наших захисників та захисниць. Кожну футболку буде розіграно окремо серед усіх учасників, зробивших свій грошовий внесок.

Розіграш відбудеться на цій сторінці в Instagram. Скріни та підтвердження платежів бажано відправляти на електронну пошту журналіста Миколи Василькова: [email protected]

В організації збору також беруть участь: Роман Бебех, Микола Васильков, Віктор Вацко, Дмитро Дубас, Андрій Колесник, Дмитро Поворознюк, Влада Седан, Ігор Циганик. Лот для благодійного аукціону надав Сергій Перелома.