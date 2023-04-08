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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 квітня.

Завершилася 408 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

У Польщі відкрився центр ремонту танків Т-64, який працюватиме в інтересах України.

Місцеві російські ЗМІ повідомляють, що у Воронежі стався вибух біля заводу "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство".

Попри санкції, британська компанія Mykines Corporation поставила електроніку до росії на суму близько $1,2 млрд.

Співзасновник Monobank обіцяє 20 мільйонів гривень тому, хто зможе 9 травня приземлити безпілотник на Червоній площі.

Володимир Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

Сьогодні в районі Мар’їнки, що на Донеччині, українські військові збили російський штурмовик Су-25. Пентагон розслідує витік таємних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо запланованого українського контрнаступу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Слава Україні! Триває чотириста восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито понад 40 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпольське, Білогіря та Кам'янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон.

Російські окупанти активно продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької та Херсонської областей, здійснюючи на людей психологічний та фізичний тиск. Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто. Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають ворожого паспорта піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа. Окупанти активно погрожують примусовим виселенням з власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт. Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту. Також загарбники примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, поблизу Мар'їнки, було знищено російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського до польського народу:

"Сьогодні насичений день.

Перше – Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України.

Друге – апарат РНБО разом з Урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані.

Третє – провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, – так і поточних питань, про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу.

Четверте – в офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги. Сотні тисяч мусульман України та мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. Мав честь розділити іфтар із нашими воїнами, із представниками Меджлісу, з усією українською мусульманською спільнотою.

І пʼяте – підписав сьогодні кілька указів про відзначення державними нагородами наших воїнів: 771 бійця. Загалом за час повномасштабної війни більше ніж 43,5 тисяч наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами.

Дякую всім, хто боронить державу!

І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Благовіщення! Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!