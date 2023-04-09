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Українець забив у ворота Хорфаккана.

Лаба та Ярмоленко, Аль-Айн

Лаба та Ярмоленко, Аль-Айн

У рамках 22 туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн у гостях зустрічався з Хорфакканом.

Головний тренер гостей Сергій Ребров випустив українського вінгера Андрія Ярмоленка з перших хвилин.

На 54 хвилині рахунок відкрив Ерік. За 10 хвилин відзначився голом Лаба. А на 67 хвилині забив Ярмоленко.

Українець зміг замкнути прострільну передачу з лівого флангу, записавши на свій рахунок 9 гол у сезоні.

У результаті Аль-Айн здобуває впевнену перемогу — 0:3. Команда Реброва займає другу сходинку, поступаючись Аль-Ахлі у 5 очок.