Українець забив у ворота Хорфаккана.
Лаба та Ярмоленко, Аль-Айн
09 квітня 2023, 22:57
У рамках 22 туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн у гостях зустрічався з Хорфакканом.
Головний тренер гостей Сергій Ребров випустив українського вінгера Андрія Ярмоленка з перших хвилин.
На 54 хвилині рахунок відкрив Ерік. За 10 хвилин відзначився голом Лаба. А на 67 хвилині забив Ярмоленко.
Українець зміг замкнути прострільну передачу з лівого флангу, записавши на свій рахунок 9 гол у сезоні.
У результаті Аль-Айн здобуває впевнену перемогу — 0:3. Команда Реброва займає другу сходинку, поступаючись Аль-Ахлі у 5 очок.