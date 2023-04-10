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Португалець не зміг підтримати забивну форму.

У рамках двадцять третього туру Професійної ліги Саудівської Аравії друга команда чемпіонату, Ан-Наср, із португальським нападником Кріштіану Роналду в стартовому складі в гостях протистояла одинадцятому (із 16) колективу національної першості — Аль-Фейха.

Від самого початку гри "жовто-сині" захопили ініціативу на футбольному полі, проте лише за рідкими випадками завершували власні атаки ударами в площину чужих воріт.

У цьому плані для Ан-Насру ситуація жодним чином не покращилась і після перерви, хоча й команда стала помітно частіше намагатись виконувати постріли поблизу володінь Аль-Фейха.

Проте, незважаючи на всі зусиллям колективу Руді Гарсії, захист господарів поля так і не піддався, а на половині гостей тим часом події майже не виникало.

Таким чином Кріштіану Роналду не зміг відзначитись голом, а отже перервав серію з двох матчів поспіль, у яких відзначався тричі.

Аль-Фейха — Ан-Наср 0:0

Аль-Фейха: Стойкович — Аль-Бакаві, Ер-Рашиді, (Аль-Закан, 80) Аль-Хаїбарі, Аш-Шувайш, Аль-Мутаїрі — Мадаш (Абдумабаан, 90), Паулінью, Руїс (Зідан, 77), Нвакаеме (Аль Абдулмонам, 90+1) — Трайковські.

Ан-Наср: Аль-Акіді — Аль-Ганнам (Аль-Уджамі, 69), Аль-Амрі, Гонсалес, Конан (Маран, 86) — Луїс Густаво, Аль-Хайбарі (Аль-Сулаїхім, 79) — Ях’я (Машаріпов, 86), Таліска, Гаріб (Мохамед, 68) — Роналду.

Попередження: Руїс, Стойкович — Таліска.