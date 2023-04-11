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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 квітня.

Завершилася 411 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

НАБУ оголосило у розшук ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Україна передала росії ще п’ятьох важкопоранених полонених, серед них єдину жінку, яка була в українському полоні.

До України із російського полону повернулися ще 100 захисників та захисниць. Серед них — оборонці Маріуполя, «Азовсталі» та Гостомеля.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли:

▪️броньована інженерна машина DACHS;

▪️8 вантажівок Zetros;

▪️8 мобільних антенно-щоглових систем;

▪️8 дронів-розвідників;

▪️понад 20 тис. боєприпасів 40-мм калібру.

Верховна Рада повернула доплати у розмірі 30 тисяч для військових, співробітників поліції та ДСНС.

Рівненська облрада вирішила заборонити діяльність УПЦ (МП) на території області. Рішення прийняли одноголосно.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4 з яких — із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Російська федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — цієї доби було відбито понад 20 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації продовжують перебувати на території республіки білорусь, проте ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Времівку Донецької області та Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку і Кам’янське Запорізької області.

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області, та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. Дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 – розвідувальні). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні – хороша новина від нашої команди, що займається обмінами.

Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-Морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці «Азовсталі».

Це – сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам’ятаємо про кожного і кожну! І повернемо!

Дякую всім у нашому Координаційному центрі ГУР, дякую кожному, хто займається переговорами і підготовкою обмінів: хлопці Буданова, Єрмак, Малюк, Лубінець... Молодці, хлопці!

А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення і дбає про лікування, про адаптацію, – це важливо.

Дякую всім, хто дбає про Україну! Слава всім, хто зараз у бою, на бойовому чергуванні та на бойових завданнях!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!