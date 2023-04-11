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Футболіст покараний за поведінку у нещодавньому матчі.

Кіпрська Омонія 11 квітня у рамках 30 туру чемпіонської групи зіграє проти одного з лідерів таблиці — Аріса.

Головний тренер команди Софроніс Августіс вирішив відсторонити від тренувань українського півзахисника Романа Безуса.

Все через те, що хабека напередодні вилучили з поля за необачний підкат у кубковому матчі проти Пафосу. Про це повідомляє видання 24sports.

Августіс вважає, що за таке дисциплінарне порушення 32-річний Безус не може тренуватись з основною командою.

Скільки буде тривати ігнорування футболіста та чи взагалі він зіграє ще за Омонію — невідомо. Його контракт з клубом спливає у травні 2024 року.