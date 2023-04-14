Другое

Українці допомогли команді у чемпіонаті.

У рамках 30 туру чемпіонату Азербайджану Зіра на власному полі перемогла Сабаїл з рахунком 3:1.

Дебютні голи за господарів провели екс-форвард Динамо Київ та Ворскли Владислав Кулач і колишній хавбек Миная Ельдар Кулієв. Це їх дебютні голи за клуб.

Третій гол записав на свій рахунок також відомий українським вболівальника Рустам Ахмедзаде, який виступав за Колос, Поділля та Минай.

Відзначимо також, що у складі Сабаїлу грали два українці — захисник Петро Стасюк та півзахисник Максим Чех.

Гол Кулача можна подивитись за цим посиланням, а гол Кулієва доступний тут.