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Італієць отримає нову роботу.

Олімпіакос після звільнення Мічела з поста головного тренера команди шукає нового фахівця на цю посаду.

Як повідомляє видання sport-fm.gr, грецький клуб планує запросити Дженнаро Гаттузо, який наразі знаходиться без роботи після звільнення з Валенсії.

Після 30 турів Олімпіакос набрав 63 очки та посідає третє місце в турнірній таблиці грецької Суперліги з відставанням від АЕКу та Панатінаікоса на шість балів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дженнаро Гаттузо заявив, що хоче знову спробувати свої сили в чемпіонаті Італії.