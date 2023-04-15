Італієць отримає нову роботу.
Дженнаро Гаттузо, getty images
15 квітня 2023, 10:59
Олімпіакос після звільнення Мічела з поста головного тренера команди шукає нового фахівця на цю посаду.
Як повідомляє видання sport-fm.gr, грецький клуб планує запросити Дженнаро Гаттузо, який наразі знаходиться без роботи після звільнення з Валенсії.
Після 30 турів Олімпіакос набрав 63 очки та посідає третє місце в турнірній таблиці грецької Суперліги з відставанням від АЕКу та Панатінаікоса на шість балів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дженнаро Гаттузо заявив, що хоче знову спробувати свої сили в чемпіонаті Італії.