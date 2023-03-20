Італія

Дженнаро дуже подобається гра грузина.

Колишній головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо прокоментував гру вінгера неаполітанців Хвічі Кварацхелії. Також Гаттузо заявив, що теперішній Наполі грає у футбол мрії.

"Гра Кварацхелії — це все одно, що знову побачити легендарного Джорджа Беста. Він робить неймовірні речі з неймовірною легкістю.

Що стосується Наполі, то зараз це команда, яка мене дуже захоплює. При Лучано Спаллетті Наполі грає у футбол мрії", — сказав тренер у коментарі TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, що Кварацхелія у сезоні-2022/23 провів за Наполі 30 поєдинків, забив 14 голів та віддав 14 асистів.