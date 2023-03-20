Італія

Італійський фахівець наразі без роботи.

Екстренер Валенсії Дженнаро Гаттузо заявив, що хоче знову спробувати свої сили в чемпіонаті Італії.

"Досвід, який я отримав у Валенсії, був неймовірним. Я знав, що у них були проблеми з президентом. Мені подобається дивитися футбол, я дуже допитлива людина. Також подобається тренувати за кордоном або в Італії.



Я повинен відчувати довіру, і якщо ти можеш працювати правильно, це не означає мати душевний спокій. Серія А за останні два-три роки стала дуже конкурентною. Я б із задоволенням повернувся до Італії, але подивимося", — сказав Гаттузо.

Нагадаємо, Гаттузо звільнили з іспанського клубу наприкінці січня.