Італійський фахівець наразі без роботи.
ДЖЕННАРО ГАТТУЗО, GETTY IMAGES
20 березня 2023, 15:58
Екстренер Валенсії Дженнаро Гаттузо заявив, що хоче знову спробувати свої сили в чемпіонаті Італії.
"Досвід, який я отримав у Валенсії, був неймовірним. Я знав, що у них були проблеми з президентом. Мені подобається дивитися футбол, я дуже допитлива людина. Також подобається тренувати за кордоном або в Італії.
Я повинен відчувати довіру, і якщо ти можеш працювати правильно, це не означає мати душевний спокій. Серія А за останні два-три роки стала дуже конкурентною. Я б із задоволенням повернувся до Італії, але подивимося", — сказав Гаттузо.
Нагадаємо, Гаттузо звільнили з іспанського клубу наприкінці січня.