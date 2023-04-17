Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 квітня.

Завершилася 417 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що обговорював з Китаєм і ОАЕ спільне посередництво у врегулюванні війни Росії в Україні. Також він виступив за формування "політичної G20" для припинення війни.

- Міністр оборони Резніков заявив, що втрати з українського боку під час повномасштабної війни менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині. Підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч осіб.

- Єврокомісія після заборони Угорщиною та Польщею імпорту сільгосппродукції з України заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії держав є неприйнятними.

- Італія передала Україні частину самохідних гаубиць М109 і планує надати ще — La Republica.

- Україна на Великдень повернула з полону 130 людей — військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків та співробітників ДССТ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу.

Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це – світло справедливості.

Христос Воскрес!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!