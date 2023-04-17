Другое

Португалець — один із основних кандидатів.

Жозе Моурінью розглядається як кандидат на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Пріоритетним варіантом для бразильської команди залишається призначення Карло Анчелотті. Його кандидатура приваблює президента Бразильської конфедерації футболу Еднальдо Родрігеса.

CBF склала додатковий список кандидатів на той випадок, якщо призначити Анчелотті не вдасться. До нього входять головний тренер Роми Жозе Моурінью, тренер Фенербахче Жорже Жезуш, Фернандо Дініз із Флуміненсе та Абель Феррейра, який очолює Палмейрас.

Моурінью подобається CBF через велику кількість виграних трофеїв, харизми та знання мови.

Нагадаємо, що контракт Моурінью з Ромою розрахований до літа 2024 року.