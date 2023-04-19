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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 квітня.

Завершилася 419 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

В Авдіївці на Донеччині наразі лишається одна дитина. Ще двох підлітків – 17-ти й 15-ти років вдалося вивезти з міста.

Пентагон підтверджує, що частина американських "Bradley" вже прибула в Україну.

На війні загинув екснардеп Олег Барна. Це підтвердив речник об’єднаного пресцентру Сил Оборони Таврійського напрямку. Барна був учасником Революції на граніті, акції Україна без Кучми, Євромайдану та АТО.

Німеччина вже передала Україні систему ППО Patriot та ракети до неї.

Україна і Польща відновлять транзит українських сільськогосподарських товарів. Він буде розблокований в ніч з 20 на 21 квітня.

Наразі зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. українських військових. 60-65% з них можуть перебувати в полоні.

Міжнародна федерація баскетболу не допустила чоловічу збірну рф до відбору на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Рішення прийняв Виконком організації.

Французькі бойові броньовані машини AMX-10RC стали на озброєння наших морських піхотинців.

Зеленський відвідав передові позиції наших військових в Авдіївці на Донеччині і вручив їм нагороди.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь і далі перебувають деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли, зокрема, населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Вугледар, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон, є загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день. Та емоційний.

Ранком був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили із цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло.

Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм… За влучність і хоробрість, за знищення окупантів.

55-та окрема артилерійська бригада, морпіхи 35-ї, 36-ї окремих бригад, десантники 79-ї окремої бригади, воїни 110-ї окремої механізованої бригади… 501-й окремий батальйон морської піхоти… Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького… Дякую всім вам за службу! І дякую вам всім за шеврони, які ви мені дали сьогодні: це справді почесно. Дякую, хлопці!

Особливо хочу подякувати нашим Медичним силам, усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають наших захисників і захисниць до життя після поранень. І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів!

Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день! Всім дякую, хто працює заради нашої перемоги! Слава кожному і кожній, хто зараз у бою, на бойових постах, у бойових завданнях!".

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Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!