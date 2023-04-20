До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 квітня.
Фото - Патріот
20 квітня 2023, 01:01
Завершилася 419 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- росіяни здійснили атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 по Одещині. Було влучення по об’єкту громадської інфраструктури.
- Президент Південної Кореї Юн Сок Ель уперше допустив можливість військової допомоги ЗСУ.
- Печерський районний суд Києва передав активи компанії "Укрнафтобуріння" Коломойського та партнерів в управління АРМА.
- В Україну прибули ЗРК "Patriot" від США, Нідерландів та Німеччини, — перший заступник міністра оборони України.
- Володимир Зеленський відвідав Авдіївку.
- США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. Основне у наданому пакеті — боєприпаси для HIMARS, понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї, артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібрів, високоточні авіаційні боєприпаси, ракети з дротовим наведенням TOW, протитанкова зброя АТ-4 та протитанкові міни, запчастини та інше польове обладнання.
- У Києві відбулося падіння НЛО. За попередніми даними ним був космічний супутник NASA.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Велика Берізка, Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине та Річки Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.
На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.
На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне — Донецької.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.
Тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас, нашими захисниками було відбито наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів Яр, Костянтинівка , Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.
На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів,
що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є загиблі серед цивільного населення.
На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Повертаюсь із відрядження. Сьогодні був на Волині – у наших прикордонників, на межі, зокрема, із Білоруссю. Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави.
Вручив нагороди воїнам – нашим прикордонникам… Разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема й на найбільш тяжких напрямках. Бахмут, загалом Донеччина… Справжні герої, які виконали успішно сотні й сотні бойових завдань.
Готуємо й нові підрозділи – підрозділи саме прикордонників, – що приєднаються до наших активних дій, до руху, який ми поступово розвиваємо.
Незмінно працюємо й над розвитком наших областей – усіх абсолютно. Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь. Це важливо і дасть змогу гарантувати довгостроково робочі місця й економічне зростання. Упевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо, дуже скоро.
Продовжуємо готувати й наші міжнародні кроки не лише на цей тиждень, а й загалом на найближчий час. Захист України, свободи й міжнародного порядку, заснованого на правилах, залишиться питанням номер один глобального порядку денного".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!