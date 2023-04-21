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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 квітня.

Завершилася 420 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії. Також депутати звернулися до Кабміну щодо повернення майна посольства рф у державну власність.

Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки. Це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі, НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині. Майбутнє України в НАТО і члени Альянсу з цим згодні.

Київрада виділила землю для створення Національного військового меморіального кладовища.

СБУ арештувала активи Новинського, якого підозрюють у порушенні санкцій РНБО.

У Кривому Розі розробили машину розмінування на базі гусеничного екскаватора. Вона оснащена спеціальним навісним обладнанням для знешкодження мін і має броньовану кабіну для водія-оператора.

Швейцарія додала ПВК "Вагнер" та пропагандистський медіаконгломерат "РИА ФАН" до списку санкцій проти Росії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках — відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка, Павлівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янки, Первомайського та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Степове, Кам'янка, Тоненьке, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно вів наступальні дій в районах Пречистівки та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Берислав, Іванівка, Веселе Херсонської області та місто Херсон.

В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас, під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у збройних силах російської федерації.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 1 удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя.

Готуємося до зустрічі «Рамштайну», і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі.

Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами.

Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.

Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують.

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!