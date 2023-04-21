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Фінальний матч пройде 24 квітня.

У рамках півфіналу Юнацької ліги УЄФА завершились два поєдинки та визначились фіналісти змагання.

У першому матчі АЗ Алкмар U-19 у гостях зміг перемогти Спортінг U-19 завдяки удачі у серії пенальті. Основний час завершився з рахунком 2:2.

У паралельному поєдинку Мілан зустрічався з Хайдуком зі Спліту. Хайдук у другому таймі впевнено переграв команду Іньяцио Абате з рахунком 3:1.

Тож маємо фінальну пару Юнацької ліги УЄФА: АЗ Алкмар — Хайдук Спліт.

Поєдинок між командами пройде 24 квітня о 19:00 за київським часом на Стад-де-Женев у Швейцарії.

Нагадаємо, що Україну на цьому змаганні представляли юнаки донецького Шахтаря та Руху. Львівська команда дійшла до 1/8 фіналу, де програла Мілану. Шахтар вилетів від Хайдука в 1/16 фіналу.