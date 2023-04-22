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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 квітня.

Завершилася 421 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Латвія передасть Україні усі ПЗРК Stinger, які у неї ще залишились.

Група флоту Великобританії прямує до Балтійського моря для проведення найбільших військових навчань у Швеції за останніх 25 років.

Зеленський підписав закон про набуття громадянства. Для отримання українського громадянства потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ розповів про результати зустрічі "Рамштайн" у Німеччині. ▪️Головним питанням, яке обговорювали на зустрічі Контактної групи, була протиповітряна оборона України. ▪️Захист неба може здійснюватися як з наземних систем, так і з літаків, проте зараз основна увага приділяється наземним системам. ▪️США оголосили вчора про додаткові ракети для чотирьох батарей Patriot. Інші країни також активізуються. До України раніше доставили NASAMS від Норвегії та деякі Т-системи від Італії та Франції. Одного священника УПЦ (МП) вдалось обміняти на 28 українських військових. Голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю У Польщі створять Центр технічного обслуговування танків Leopard 2.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», 8 із них було знищено нашими захисниками.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Кіндратівка Сумської області, а також населених пунктів Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населеного пункту Богданівка противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також міста Херсон.

Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, із числа засуджених, нібито для забезпечення правопорядку. Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь російської федерації, ймовірно, для підняття духу загарбників. Водночас, відомо, що деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводяться із населеного пункту на тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим.

Авіація Сил оборони за поточну добу завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні Ставку. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, головком, керівник ГУР, представники Уряду.



Постійно і дуже уважно аналізуємо перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки.



Передова – пріоритет номер один. Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їх забезпечення, тренування, інтеграції до загального Плану оборони. Щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей.



Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. І я вдячний усім, хто допомагає, хто зберігає увагу світу до України. Усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишився в Україні та підтримує роботу своїх підприємств. Усім, хто організовує збори для наших воїнів і відновлення – збори в Україні, в інших країнах…



Зараз так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні.



Хочу сьогодні окремо подякувати кожному і кожній, хто на державних оборонних підприємствах і в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони. Усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування.



Дякую вам за те, що попри все Україна нарощує наш оборонний виробничий потенціал".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!