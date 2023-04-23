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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 квітня.

Завершилася 423 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Одне з ключових завдань – прибрати можливості рф обходити санкції — Зеленський.

- ЄС планує заборонити транзит багатьох товарів через росію – Bloomberg. Водночас, не всі товари буде заборонено провозити транзитом через росію на шляху до третіх країн.

- За Бахмут тривають важкі бої, біля Мар’їнки відбито численні атаки – зведення Генштабу.

- Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року — МЗС.

- 11 зустріч Контактної групи з оборони України, що пройшла 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, наблизила Росію до трибуналу на зразок Нюрнберзького — Резніков.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка — Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляв також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її.

Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного.

Інших два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі.

Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору.

Відповідно, що жорсткіше санкційний режим проти росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни – то швидше буде і завершення агресії.

І я дякую всім у світі, хто розуміє це.

Слава всім нашим воїнам! Слава всім нашим героям різних часів, які боролися за нашу незалежність!

Україна завжди буде вільною".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!