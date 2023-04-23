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Ще один якісний матч для українського хавбека за кордоном.

У матчі 34 туру третього дивізіону чемпіонату Шотландії Фалкірк на своєму полі обіграв Аллоа з рахунком 3:1.

У цьому матчі у стартовому складі Фалкірка вийшов український півзахисник Максим Кучерявий.

20-річний українець двічі асистував партнерам по команді протягом першого тайму, чим допоміг своєму клубу здобути перемогу.

Цього сезону Кучерявий провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Після 35 ігор Фалкірк набрав 64 очки та посідає друге місце в турнірній таблиці, що дозволить команді боротися у плей-оф за вихід до Чемпіоншипу.