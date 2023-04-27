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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 26 квітня.

Завершилася 427 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які партнери передають Україні, розпочне роботу в Польщі у травні, — міністр оборони Польщі.

Сі Цзіньпін поговорив телефоном із Зеленським — помічниця міністра закордонних справ.

Головні заяви речниці МЗС Китаю щодо розмови Сі та Зеленського:

- Китай відправить спецпредставника свого уряду в Україну для врегулювання "кризи";

- Китай запевнив, що не буде сидіти склавши руки, не підливатиме масла у вогонь і не використовуватиме ситуацію для власної вигоди;

- МЗС Китаю не повідомили про досягнення конкретних домовленостей між сторонами;

- Китай продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу "у міру своїх можливостей".

Прем’єрка Італії пообіцяла допомогти Україні швидше вступити в ЄС, — її слова на зустрічі з прем’єр-міністром України.

Проти українських військ ворог використовує близько 369 тисяч осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння, — медіа-центр Міноборони України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Протягом доби противник завдав 3 ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Медведівка, Галаганівка, Леонівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чернацьке, Середина-Буда, Бачівськ, Сидорівка, Шпиль та Миколаївка Сумської області, а також

Гур'їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Диліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Supercam”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Передусім хочу подякувати всій нашій команді, яка займається обмінами. Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові, з різних напрямків. Та двоє цивільних.

Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок.

Я дякую всім вам, хлопці, хто координує цю роботу: Буданов, Єрмак, Лубінець, Усов, Малюк, Клименко… Дякую кожному і кожній, хто допомагає і в ГУР МО, і в Офісі, і в СБУ, і в інших наших структурах. Звичайно, дякую окремо всім нашим воїнам на передовій, хто збирає поповнення для обмінного фонду. Кожен російський полонений – це можливість обміну нашої людини.

Цими днями проводимо й особливу роботу з партнерами щодо координації оборонних кроків та постачання. Дуже важливо для України – щоб кожен, хто разом із нами працює на захист свободи, чітко розумів – яку перспективу має наша сила, що конкретно ми можемо.

Чим краще ми розуміємо одне одного, тим простіше працювати заради спільної перемоги. Зі зрозумілих причин деталей такої комунікації публічно поки не наводимо.

Дякую кожному і кожній, хто нам допомагає боротись проти агресії! Слава всім українським воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах та у бойових завданнях!".