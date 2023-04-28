Другое

Серед гравців, які не мають клубів, є відомі нам прізвища.

У квітні 2023 року колишній півзахисник Реалу, автор найкращого голу на чемпіонаті світу-2014 Хамес Родрігес залишив грецький Олімпіакос. Саме 31-річний колумбійський півзахисник очолює список найдорожчих вільних агентів за версією порталу Transfermarkt — 9 мільйонів євро.

Другу сходинку займає 25-річний вінгер Ейнслі Мейтленд-Найлз — 8 мільйонів. Фактично, в нього діючий контракт із Арсеналом, а зараз він грає за Суатгемптон на правах оренди. Але вже відомо офіційно, що він залишить "канонірів" влітку і вже може вести перемовини з клубами.

Також у топі серед відомих гравців колишній правий захисник Роми Бруну Перес, який днями залишив Трабзонспор — 1,7 мільйона. Тут є й екс-захисник збірної Англії Денні Роуз — 1 мільйон євро, та Іско — 5 мільйонів.

ТОП-20 замикає колишній вінгер Металіста, Шахтаря та збірної України Марлос, який у січні залишив бразильський Атлетіко Паранаенсе.