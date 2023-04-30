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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 квітня.

Завершилася 430 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

На нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа через імовірне влучання безпілотника. Вибух на нафтобазі поблизу Козачої Бухти в окупованому Севастополі знищив понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначались Чорноморському флоту РФ.

В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. Серед загиблих шестеро дітей: троє хлопчиків та троє дівчаток. Загальна кількість загиблих — 23. Безвісти зниклою вважають одну жінку.

Данія запускає програму підтримки України на 2023 рік обсягом €1 мільярд — повідомив глава МЗС Данії. "Її основна мета — відбудова України. Особливе місце в цій програмі займе відбудова Миколаєва".

Міноборони Великої Британії опублікувало список військової техніки та зброї, яку планує закупити для України зі спеціального фонду. У переліку зокрема — ракети дальністю 100-300 кілометрів, засоби ППО, машини для розмінування, багаторазові мости та транспортери важкої техніки.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Малинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Камянське, Іванівка Запорізької області; Республіканець, Томарине, Тягинка, Херсон, Білозерка та Янтарне Херсонської області. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки. Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області, військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.

Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне, проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів. Авіація Сил оборони України за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника. Загалом українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 3 танки, 3 бойових броньованих машини та 3 артилерійських системи, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 21 крилату ракету, 17 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наступний тиждень буде доволі важливим із погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста та всіх її воєнних злочинців.

Готуємо кілька важливих та потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії та щоб прискорити поразку держави-терориста.

Україні й світові недостатньо лише того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.

Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб та компаній, які працюють на ВПК терористів, і щодо іноземних субʼєктів, чиє постачання допомагає Росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!