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Перший проєкт транслятора в Україні.

Транслятор УПЛ, АПЛ, Бундесліги та інших турнірів запустив проєкт під назвою SETANTA BACKSTAGE, який присвячений обговоренню різних видів спорту.

Ведучим проєкту став Віталій Волочай, а першим гостем — Василь Обараз, відомий спортивний експерт.

Темою першого випуску стала АПЛ, а гості говорили на такі теми:

- чи виграє Сіті требл і наскільки успішним є сезон для Арсенала;

- хто потрапить в ЛЧ;

- чого чекати від Ньюкасла в єврокубках і що робити МЮ;

- чого не варто робити Ліверпулю;

- оцінили перспективи Забарного на наступний сезон;

- шукали варіанти порятунку Евертона;

- назвали команди, які скоріш за все вилетять;

Відео можна подивитися на youtube-каналі Setanta Sports.