Перший проєкт транслятора в Україні.
Транслятор УПЛ, АПЛ, Бундесліги та інших турнірів запустив проєкт під назвою SETANTA BACKSTAGE, який присвячений обговоренню різних видів спорту.
Ведучим проєкту став Віталій Волочай, а першим гостем — Василь Обараз, відомий спортивний експерт.
Темою першого випуску стала АПЛ, а гості говорили на такі теми:
- чи виграє Сіті требл і наскільки успішним є сезон для Арсенала;
- хто потрапить в ЛЧ;
- чого чекати від Ньюкасла в єврокубках і що робити МЮ;
- чого не варто робити Ліверпулю;
- оцінили перспективи Забарного на наступний сезон;
- шукали варіанти порятунку Евертона;
- назвали команди, які скоріш за все вилетять;
Відео можна подивитися на youtube-каналі Setanta Sports.