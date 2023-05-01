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В українця конфлікт зі спортивним директором.

Стало відомо, чому нападник Брюгге Роман Яремчук останнім часом не грає за клуб.

"З того, що відомо мені, в Яремчука сталася конфліктна ситуація з одних із керівників клубу — зі спортивним директором, який має великий вплив на кадрові рішення тренерських штабів команди.

Мені це підтвердили кілька джерел. Наскільки я розумію, Роман, великою мірою, не грає через нефутбольні причини", — розповів Віктор Вацко на стрімі Вацко on air.

У поточному сезоні Яремчук провів 31 матч у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 4 асисти.