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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 01 травня.

Завершилася 432 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Вночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації. Загалом було випущено 18 крилатих ракет, а збито 15.

У Брянській області рф потяг із нафтопродуктами зійшов із рейок. Стверджується, що незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці. Близько восьми вагонів зараз лежать на боці. Сталася пожежа.

Фінляндія дозволить США розміщувати свої військові бази в країні.

Польща під час головування в ЄС зробить усе для вступу України й Молдови — офіційна заява президента Польщі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архипівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Колодязі, Торське, Верхньокам’янське, Cпірне і Роздолівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівку, Водяне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів також зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Новояковлівку та Кам’янське Запорізької області; а також Херсон, Одрадокам’янку та Білозерку Херсонської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис на Херсонщині.

Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК «вагнер», до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області.

Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.

Так званим керівництвом Луганської області опрацьовується питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.

Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 450 російських окупантів, знищили 1 танк, 3 бойових броньованих машини, 7 артилерійських систем, 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Цей понеділок і новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Глава Уряду та міністри, Офіс. Доповідали головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим.

Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки. Окремо – питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також ситуація на поки що окупованій території та протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу – лише знищення.

Ось лише один приклад сьогодні – Чернігівщина, село Лизунівка, це північ області, неподалік державного кордону. Там російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу… На жаль, цей удар забрав життя підлітка – хлопець 2009 року народження… Чотирнадцять років дитині! Він просто був неподалік школи. Мої співчуття рідним та близьким!

Павлоград Дніпропетровської області… Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще 40 людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань.

На кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують щодня і щоночі, які захищають наші позиції, відбивають російські штурми, допомагають своїм вогнем побратимам, які поруч на позиціях і по максимуму знищують окупанта. Що більше української влучності, що більше української взаємопідтримки, то швидше російське зло буде знищене".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!