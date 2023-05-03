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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 травня.

Завершилася 433 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Польща скасувала заборону на імпорт українських агропродуктів після рішення Європейської комісії.

В тимчасово окупованому Сімферополі сьогодні вибухнула база прикордонних військ рф.

Україна розірвала з Сирією угоду про торговельне, економічне і технічне співробітництво.

В Брянській області підірвали залізничні шляхи.

У Дніпрі СБУ викрила двох підприємців, які намагалися вивезти в Іран два двигуни до військово-транспортних літаків.

Верховна Рада України визнала рашизм як політичний режим російської федерації. Парламент також звернувся до ООН, Європейського парламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, парламентів іноземних держав із закликом підтримати таку ініціативу та засудити ідеологію рашизму.

Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на суму майже $250 млн.

Фінансова допомога призначена, в першу чергу, на придбання систем ППО.

Пакет також включає:

▪️броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

▪️машини для розмінування;

▪️боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf;

▪️пересувні польові мости;

▪️прилади нічного бачення тощо.

▪️€50 млн будуть спрямовані на підтримку НАТО нелетальною технікою для України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російська федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа мирного населення, серед них є діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина. Обстріляв населені пункти Леонівка, Красний Хутір, Карповичі, Грем’яч і Новгород-Сіверський Чернігівської області; Середина-Буда, Шостка, Ходине, Іскрисківщина, Волфине, та Садки Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Cпірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаудару по Авдіївці. Обстріляв Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілюють населені пункти. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки та Зелений Гай на Запоріжжі; Нікополь Дніпропетровської області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Білозерка, Кізомис та місто Херсон.

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке, загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації. У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні Сили України.

Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 9 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, 6 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Перше – військовий кабінет. Це особлива робота з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону.

Друге – санкції. Провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, так і спільних із партнерами. Готуємо великий санкційний пакет – рішення вже незабаром.

Третє – міжнародні заходи. Цей травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо.

Четверте – провів нараду з главою Уряду Шмигалем. Координація, підготовка рішень. Готуємо концептуальні безпекові рішення – для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни.

Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну!

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою заради нашої держави, на бойових постах та бойових завданнях!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!