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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 травня.

Завершилася 436 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Вчора був день створення легендарного полку "Азов". Одними з перших воїни колишнього підрозділу брали участь в боях на Донеччині у 2014 та в інших операціях протягом цих років, включаючи відому на весь світ героїчну оборону Маріуполя та "Азовсталі" у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії. Сьогодні ж "Азов" боронить країну як бригада Національної Гвардії, а азовців назавжди запам’ятали як найсильніших та незламних воїнів нашої країни.

США та Австралія можуть оголосити про спільний пакет допомоги для України до завершення місяця, — The Guardian. "Київ представив список побажань для допомоги, який включає бронетранспортери Hawkei, артилерію та боєприпаси".

Речник командування Повітряних сил Ігнат у коментарі Суспільному спростував інформацію про ймовірне збиття балістичної ракети над Києвом у ніч на 4 травня. "Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано".

Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1, — виконувач обов'язків міністра оборони Данії. Вони будуть готові до використання у червні.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав відеозвернення до військового командування РФ. Він висунув вимогу видавати "норму боєприпасів" і в нецензурній формі облаяв міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку, — заступниця міністра оборони.

Шість саморобних вибухових пристроїв на опорах ліній електропередач виявили у Тверській області, — росЗМІ. Усі вони були приєднані до одного таймера. Диверсантів шукають.

ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19, — глава організації.

Рада ЄС остаточно затвердила виділення €1 млрд на закупівлю снарядів для України через Єврофонд миру.

У Слов'янську дві ракети С-300 влучили в будівлю заводу "Зевс Кераміка", у Краматорську — пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ, — ОВА. "Є пошкодження приміщень, проте все цінне обладнання було своєчасно евакуйовано в більш безпечні регіони України".

Німецький концерн "Rheinmetall" планує виробляти до 600-700 тисяч снарядів на рік для України, — глава концерну.

За мера Одеси Труханова внесли заставу в розмірі 13,42 млн грн, — ЗМІ. Найближчим часом він вийде на свободу.

Контрнаступ Збройних сил України може розпочатися найближчими днями або навіть годинами, — "губернатор" окупованої частини Запорізької області.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де, протягом доби, підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Без особливих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів України з території російської федерації, вдосконалює інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби обстріляв населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Також, безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли понад 55 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове і Кам’янське Запорізької області; Нікополь — Дніпропетровської; Михайлівка, Козацьке, Львове, Новотягинка, Софіївка Херсонської області та місто Херсон. Триває примусова паспортизація громадян України у Станично-Луганському районі Луганської області. Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної так званої “адміністрації”, керівникам місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби. Загалом, наші захисники ліквідували 620 російських окупантів, знищили 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"За тиждень: Сполучені Штати і Бахрейн, Нідерланди і Бельгія, Фінляндія і Швеція, Норвегія і Данія, Ісландія, Канада, Нова Зеландія, Африканський Союз і Коморські Острови та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну та допомагав Україні, бо, допомагаючи нам, світ захищає себе.

Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави.

Слава кожному і кожній, хто зараз у бою заради України, на бойових завданнях і на бойових постах! Особливо вдячний за цей тиждень усім бійцям наших Повітряних сил та всім підрозділам інших родів військ, які захищають небо!

Вистояти, перемогти й покарати ворога – це наше спільне завдання. У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нових можливостей, дійдемо до перемоги!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!