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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 травня.

Завершилася 437 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив про збиття ракети "Кинжал".

Вчора в Україні выдзначали визначний та важливий день — День Піхоти.

Стався замах на чергового Z-воєнкора. РосЗМІ повідомляють, що Захар Прилепін отримав переломи та струс мозку, його буде доставлено у лікарню гелікоптером після підриву його автомобіля, водій загинув на місці.

Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі", — керівник ОП. Всі вони — нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

З полону також повернули: учасника "вертолітної місії" ГУР з евакуації поранених з "Азовсталі", молоду пару, яка побралася на Азовсталі, медика, який вже побував у полоні рашистів після Широкинської операції 2015р., 56-річного ветерана афганської війни, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та повномасштабну.

Передмістя Севастополя чуло кілька чітких вибухів. Окрім того, на північно-західному узбережжі Криму, місцеві жителі повідомляють про "декілька гучних хлопків" та роботу ППО.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Обстріляв Орлівку, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші воїни відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь — Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ примусово виселяють із власних осель. Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.



Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПлА типу «Shahed-136/131», 2 БПлА типу «Zala», 1 «Орлан-10», 1 «Куб» та 1 БПлА типу «Ланцет». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника. Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 560 російських окупантів, знищили 7 танків, 14 бойових броньованих машин та 14 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 2 реактивних системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні глава уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулась коронація Короля Чарльза III і Королеви Каміли.

Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог.

Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!

Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу!

​Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!