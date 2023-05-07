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Клуб із Глазго в 53-й раз у своїй історії виграв чемпіонський титул країни.

У рамках 34-го туру шотландської Прем'єр-ліги Селтік вирушив у гості до Хартс, де здобув перемогу з рахунком 2:0 завдяки двом голам у другому таймі.

Цей переможний результат дозволив "кельтам" під керівництвом австралійського спеціаліста Анге Постекоглу гарантувати собі чемпіонство Шотландії у сезоні-2022/23.

У 34 поєдинках турніру футболісти Селтіка набрали 95 очок, завдяки чому вони стали недосяжними для другого Рейнджерс з 82 очками за чотири тури до кінця чемпіонату.

Варто зазначити, що для Селтіка це чемпіонство Шотландії стало 53-м в історії клубу, при цьому наразі "кельти" втратили лише сім очок протягом цього сезону.