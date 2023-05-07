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Клуб із міста Ченстохова зумів виграти "золото" першості країни після двох поспіль фінішів на другому місці.

У рамках 31-го туру польської Екстракляси Ракув вирушив у гості до Корона Кельці, де зазнав мінімальної поразки з рахунком 0:1, проте пізніше цього вечора "червоно-сині" таки отримали історичний привід для радості.

Через те, що Легія, яка посідає друге місце, у своєму поєдинку проти Погоні також зазнала поразки з рахунком 1:2, вона втратила математичні шанси на те, щоб наздогнати лідируючий Ракув у турнірній таблиці до кінця чемпионату-2022/23.

Таким чином, Ракув вперше у своїй історії став чемпіоном Польщі – у минулих двох сезонах команда двічі поспіль фінішувала на другому місці, що було найбільшим здобутком клубу в рамках внутрішньої першості.

Зазначимо, що за Ракув виступає український вінгер Владислав Кочергін, який у поточному сезоні Екстракляси провів 30 поєдинків, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.