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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 травня.

Завершилася 438 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США не сумніваються у правдивості заяви України про використання ЗРК Patriot для перехоплення російської аеробалістичної ракети "Кинджал" — CNN.

- Патрульні польоти місії Frontex над Чорним морем тимчасово припинені через небезпечний інцидент за участю польського літака та російського винищувача.

- Адміністративний суд Берліна після українських прапорів схвалив також і російські на дні памʼяті 8 і 9 травня — поліція подала скаргу до Вищого адміністративного суду на це рішення.

- Командувач Сухопутних військ Сирський заявляє, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

- Росія буде в паніці, коли почнеться український контрнаступ — заступник міністра оборони Гаврилов в інтерв'ю The Independent. За його словами, утримання Бахмута було ключовим моментом у підготовці України до контрнаступу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст та Леонівка Чернігівської області; Українське, Рівне, Сопич, Бояро-Лежачі та Волфине Сумської області, а також Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Обстріляв Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут.

Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих наступальних дій не фіксувалося. Окупанти обстріляли Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Поміж тим, обстріляв, зокрема, Бурлацьке, Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Нікополь — Дніпропетровської; Золоту Балку, Антонівку та місто Херсон. Завдав авіаударів по населених пунктах Веселе і Козацьке Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завершується цей тиждень – дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами.

Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не зупиняється ні на день!

Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову та області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих.

Я дякую кожному і кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів!

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях!

Дякую кожному і кожній нашому воїну за кожен успіх на полі бою! Слава вам, українські герої!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!