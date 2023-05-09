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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 травня.

Завершилася 438 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Ворог в черговий раз завдав ракетного удару по Україні. В Святошинському районі Києва впали уламки безпілотника. Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один — в Святошинському. Сили ППО збили 35 із 35 Shahed, які вночі намагалися атакувати Україну.

Окупанти та колаборанти вже активно виїжджають з Криму, — представник ГУР МОУ Юсов.

Україна щорічно 9 травня відзначатиме День Європи, – указ президента. Новий указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 8 травня.

На Одещині – було 7 літаків і до 8 пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області, були уражені певні об’єкти, – речник командування Повітряних сил ЗСУ. Решта ракет не досягли своїх цілей (можливо самоліквідація, можливо, просто падають в силу свого старіння, бо це застарілі радянські ракети).

Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти РФ, — речник ЄК брифінгу в Брюсселі.

До держбюджету України надійшло 189 мільйонів євро від Світового банку, — Міністерство фінансів України. Гроші отримали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації для покриття соціальних видатків держбюджету.

Наступний пакет санкцій проти Росії буде націлений на перекриття шляхів обходу вже запроваджених обмежень, — прессекретар Єврокомісії. Запропоновано заборонити доступ у порти для суден, які намагаються обходити санкції проти російської нафти.

У Скадовську окупанти згортають роботу районної та міської адміністрацій, — Генштаб. В ніч на 7 травня вони завантажили в автомобілі документацію та інше майно держустанов, а на ранок значна частина рашистів залишила місто. Аналогічні дії спостерігали у: Михайлівці, Петрівці, Шевченці, Широкому, Улянівці та Красному.

Польща передала Україні вже десять винищувачів МіГ-29, — міністр оборони Польщі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.

На Волинськом, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без особливих змін.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Спірного. Завдав авіаударів по районах Білогорівки Луганської області та Торське і Спірне — Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають бої у місті Бахмут, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Гуляйполя і Новоданилівки Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них — Полтавка, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої “влади”, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови "евакуювати" дитину. На АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.

В населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

Загалом наші захисники ліквідували 540 російських окупантів, знищили 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні засідання Ставки. Доповідали і командувачі оперативних напрямків, і Головком, і керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі будемо робити певні кроки – кроки, які зміцнять наш захист.

Були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів. Провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості – щодо боєприпасів… Є хороші новини з цього приводу. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати.

Провів і кілька безпекових нарад з урядовцями. Перша нарада – щодо розмінування в Україні. Станом на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднено мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом, це оцінюється у часових межах доволі неприємно – мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою. Ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо й спеціальну систему дій, яка дозволить швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо і з партнерами заради збільшення наших можливостей. У техніці, у підготовці саперів і піротехніків… Із усіма у світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки, ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знов чистою від російських мін.

І ще одна нарада – безпекова, – яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної, нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях… Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено. Все це буде реалізовано".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!