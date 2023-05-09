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Стали відомі лауреати спортивної премії Laureus World Sports Awards.

Нападника ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнано найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards, церемонія якої відбулася в Парижі.

Для 35-річного аргентинця це була друга нагорода у кар'єрі. Вперше він її завоював у 2020 році, ставши спортсменом року разом із гонщиком Формули-1 Льюїсом Хемілтоном.

Збірна Аргентини, яка разом із Мессі стала чемпіоном світу в Катарі, була визнана командою року.

Володарем нагороди у номінації "повернення року" став півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Данії Крістіан Еріксен, який повернувся у футбол після перенесеного серцевого нападу.

Нагадаємо, Laureus World Sports Awards – спортивна нагорода, яка видається за підсумками голосування журналістів із 80 країн з 1999 року.