Стали відомі лауреати спортивної премії Laureus World Sports Awards.
Ліонель Мессі, Getty Images
09 травня 2023, 09:45
Нападника ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнано найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards, церемонія якої відбулася в Парижі.
Для 35-річного аргентинця це була друга нагорода у кар'єрі. Вперше він її завоював у 2020 році, ставши спортсменом року разом із гонщиком Формули-1 Льюїсом Хемілтоном.
Збірна Аргентини, яка разом із Мессі стала чемпіоном світу в Катарі, була визнана командою року.
Володарем нагороди у номінації "повернення року" став півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Данії Крістіан Еріксен, який повернувся у футбол після перенесеного серцевого нападу.
Нагадаємо, Laureus World Sports Awards – спортивна нагорода, яка видається за підсумками голосування журналістів із 80 країн з 1999 року.