Франция

Хоча в клубі були задоволенні діями аргентинця.

Ліонель Мессі після несанкціонованого польоту в Саудівську Аравію після поразку Лор'яну в чемпіонаті Франції отримав покарання у вигляді відсторонення на два тижні.

Після цього аргентинець прийняв рішення публічно попросити вибачення, проте це не змінило покарання французького клуба, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Дані Хіль.

Тим не менш, стверджується, що керівництво Парі Сен-Жермен було задоволено діями лідера команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мессі точно залишить ПСЖ найближчого літа, а в Саудівській Аравії для нього готують найбільший контракт в історії футболу.