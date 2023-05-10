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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 травня.

Завершилася 440 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Вночі сили ППО збили 23 з 25 крилатих ракет морського та повітряного базування.

Парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Внаслідок ракетного обстрілу поблизу Часового Яру загинув відеожурналіст французької агенції AFP Арман Солдін. Німецький концерн Rheinmetall в майбутньому планує виробляти в Україні танки, системи ППО та боєприпаси. На березі Київського водосховища виявили тіло командира збитого російського гелікоптера Мі-24, яке дрейфувало там з початку повномасштабного вторгнення. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. Зокрема, до нового пакету допомоги від США увійдуть: ▪️додаткові системи ППО та боєприпаси до них; ▪️обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України; ▪️боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами; ▪️артилерійські снаряди калібру 155-мм. Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. В Новосибірську на території авіазаводу «Сухой» до дня побєди партизани спалили СУ-24.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка. Здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Нетайлового та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала і Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні Запорізької області; Антонівка, Молодіжне та Зеленівка Херсонської області.

8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по його зенітно-ракетним комплексам. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Є чергові хороші новини від партнерів. Із того, що можна сказати публічно, – є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям, та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності.

Працюємо також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами – додаємо нових можливостей для наших воїнів.

Окрема вдячність – парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи «Вагнер». Це те, що має бути ухвалено всім світом: кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений.



І, звичайно, сьогодні – після того, як держава-терорист вкотре намагалась познущатися з наших людей та вкотре програла нашим захисникам та захисницям неба, – я дякую нашим Повітряним силам та всім нашим воїнам інших родів військ, які здійснюють протиповітряну оборону.

Слава всім, хто захищає Україну й українців!

Дякую всім, хто разом із нами повертає Європі мир та справедливість!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!