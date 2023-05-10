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Мексиканському футболістові було 93 роки.

Вчора, 9 травня, у віці 93 років пішов із життя перший футболіст, який зіграв на п'яти чемпіонатах світу — мексиканський воротар Антоніо Карбахаль. Про це повідомляє ВВС.

Карбахаль взяв участь у мундіалях у Бразилії (1950 рік), Швейцарії (1954), Швеції (1958), Чилі (1962) та Англії (1966).

Антоніо утримував рекорд протягом 32 років, поки 1998 року його не повторив німець Лотар Маттеус. Потім рекорд був повторений Рафаелем Маркесом, Ліонелем Мессі, Кріштіану Роналду, Гільєрмо Очоа та Андресом Гуардадо.

На рахунку Карбахаля було 48 поєдинків у складі збірної Мексики, 11 із яких припали на чемпіонати світу.

Більшу частину кар'єри Карбахаль провів у складі мексиканського клубу Леон, де відіграв 364 матчі протягом 16 років.