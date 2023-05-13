Завершилася 443 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

ЗСУ просунулись на два кілометри вперед на Бахмутському напрямку і не втратили жодної позиції у Бахмуті цього тижня — заступниця міністра оборони. 

Швеція буде домагатися визнання у ЄС групи "Вагнера" терористичною організацією, – глава МЗС Швеції. 

Танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військ, – Sky News. 

Сенат Польщі схвалив резолюцію про вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою, – Polskie Radio. У резолюції зазначено, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей". 

США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, – держсекретар США Блінкен. 

Україна отримала від Світового банку 132 мільйони доларів кредитного фінансування для підтримки сільського господарства. 

ЄС запропонував призупинити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" в Німеччину і Польщу, — Bloomberg. 

Італійські ЗМІ підтвердили можливий візит Зеленського до Рима, — ANSA & Agenca Italia. Планується зустріч Зеленського з президентом Італії Серджо Матареллою у президентському палаці. 

Бельгія спрямує на підтримку України €92 мільйони, отриманих у вигляді частини податків на прибуток від заморожених у країні активів РФ, — уряд Бельгії. 

Німецький концерн Rheinmetall заснував спільне підприємство з «Укроборонпромом», щоб ремонтувати і виробляти танки в Україні, — Handelsblatt. Співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні, тоді як паралельно буде готуватися виробництво танків. 

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
 
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Російська федерація продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу республіки білорусь для проведення підготовки та бойового злагодження підрозділів збройних сил російської федерації, сформованих за мобілізацією. Потім ці підрозділи залучають до ведення бойових дій на території України. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське і Уралове Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області, Нововасилівка, Українське, Зноб-Новгородське, Мурав'ї, Червоне, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка — Луганської. 

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдали авіаударів поблизу Греківки, Верхньокам'янського, Спірного та Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове і Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки в районі Мар’їнки. Також ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах Малої Токмачки, Омельника та Кізомиса. Обстріляли населені пункти Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь — Дніпропетровської; Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. 

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.

Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 750 російських окупантів,  знищили 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві РСЗВ, 2 засоби ППО, 9 БпЛА  оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.
Підтримуйте Збройні Сили!  Разом переможемо!
Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні у нас – санкційний день. Затверджено пʼять санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, в наших спеціальних службах.

Перше – це пакет, що стосується "Запоріжсталі". Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців.
Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні, який вона може використати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей.

Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію і блокування російської військової промисловості.
Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо із партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку і технології в руки терористів… щоб вони всі були роздавлені світом.

Дякую всім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції. Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру: намагання обійти санкції, що введені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння у цих намаганнях".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!