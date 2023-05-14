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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 травня.

Завершилася 444 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Володимир Зеленський і Папа Римський провели 40-хвилинну розмову у Ватикані.

- В Брянській області впали два гвинтокрили та два літаки СУ-34 й СУ-35. Загинули всі члени екіпажу, за попередніми даними це 9 російських військових.

- Глава уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі висловила впевненість у перемозі України у війні проти росії.

- Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута, а російські війська відступили — Британська розвідка.

- Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні – у Римі. Як завжди з такими візитами, є результат. Сьогодні ми стали міцнішими.

Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію. Погоджуємо з Джорджею, пані Прем’єр-міністром, нові наші спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО.

Є сьогодні й спільна декларація з Італією: всі важливі речі – Євросоюз, Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні і вчасні сигнали щодо НАТО.

Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію, дійсно може допомогти зупинити зло агресії. Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей… Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому – в Україну.

І ще одне. Особливо я вдячний усім тим людям, які були на вулицях Рима з нашими, українськими, прапорами, які зустрічали українську делегацію з відкритим серцем і щирою доброю емоцією".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!