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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 травня 2023 року.

Завершилася 447 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Вибухи в Києві відбулися вчора вночі. Кілька — в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети — міський голова Києва. Уночі війська РФ атакували Україну 18 ракетами, їх усі збили.

- Київ хоче отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16, – радник міністра оборони України.

- ДБР повідомило про підозру у держзраді одному з керівників 501 батальйону морпіхів, – пресслужба ДБР. Через нього 277 оборонців Маріуполя опинились в полоні. За даними слідства, він вступив у змову з росіянами та вмовив командира здатися.

- Армійські інструктори з Литви вже підготували понад 1000 українських військовослужбовців, – міністр оборони Литви.

- Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО, — МЗС України.

- Судді Верховного Суду висловили недовіру голові суду Всеволоду Князєву. Заяву підтримали 138 суддів із 142.

- Протягом декількох днів ЗСУ звільнили близько 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні передмість Бахмута, — заступниця МО. Водночас ворог просувається в самому Бахмуті та підтягує підрозділи професійних десантників. Тривають важкі бої з різним результатом.

- Частина підривів медійних осіб у РФ — справа рук ГУРу, — глава ГУР МО України. "Ми дістали вже багатьох, зокрема публічних і медійних особистостей".

- Прем'єр-міністр Британії Сунак планує обговорити довгострокові плани безпеки для України з іншими європейськими лідерами, — The Guardian.

- Відповідальність РФ за війну стане однією з тем саміту Ради Європи, — голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

- В Білому домі не можуть підтвердити інформації про те, що Patriot в Україні було пошкоджено, — представник Ради Білого дому з нацбезпеки Кірбі. Слідкуємо за офіційною інформацію, не за "анонімними джерелами" CNN.

- Велика Британія і Нідерланди домовилися про роботу над створенням коаліції із закупівлі винищувачів для України, — BBC із посиланням на заяву британського уряду.

- Бельгія готова навчати українських пілотів-винищувачів керувати F-16, — кабінет прем'єр-міністра Бельгії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області; Волфине, Садки, Могриця Сумської області, а також Олександрівка і Стариця на Харківщині. На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське Спірне та Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 40 населених пунктів. Це, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Противник і надалі намагається поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. Так, в низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення. Авіація Сил оборони України за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та знищено БпЛА “Supercam”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника. Загалом, наші захисники ліквідували 580 російських окупантів, знищили 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 24 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 16 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Передусім хочу подякувати всім захисникам і захисницям нашого неба. Дякую вам, герої!

Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито. Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.

Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба! Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном Премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан Президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!

Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей та інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!