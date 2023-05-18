Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 травня 2023 року.

Завершилася 448 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Уряд Чехії забрав в російських дипломатів безоплатно користуватися земельними ділянками на території країни.

Пошкодження системи Patriot є мінімальними. Система продовжує працювати, а найважливіший елемент — радар — не був пошкоджений. Це підтвердили троє офіційних осіб США.

Будапешт продовжить блокувати подальшу фінансову допомогу Україні від Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Зернова угода продовжена ще на 2 місяці», — заявив президент Туреччини Ердоган. Він також пише, що його «російські друзі» пообіцяли не блокувати турецькі кораблі, які виходять у порти Миколаєва та Ольвії. На саміті Ради Європи створили реєстр збитків України від російської агресії. Швейцарія арештувала активи Жеваго на понад $113 млн. Наразі триває робота щодо повернення цих коштів в Україну.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і далі застосовує тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаційного удару поблизу Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне, Шуми Донецької області.

На Авдіївському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці та здійснив обстріли населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки та обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Разом з тим, здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 5 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі ворожих цілі.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні російський обстріл нашої Херсонщини забрав життя ще однієї дитини – хлопчика. Його звали Всеволод. У липні йому мало би виповнитися шість років… Мої співчуття рідним і близьким. Це був черговий артилерійський удар терористів. Люди просто були на вулиці біля звичайного магазину.

Чергові обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу – усе це знову й знову доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, іще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, іще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя й повертати безпеку для наших міст і сіл.

Дякую всім, хто допомагає нам захищати наших людей, нашу Україну та життя загалом!

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових завданнях і бойових постах! Слава кожному і кожній, хто зараз в епіцентрі бойових дій на сході нашої країни та надзусиллями не дає ворогу наступати. Дякую вам, воїни!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!